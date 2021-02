Offerta vodafone: minuti, sms e 100 GB a 9.99 euro (Di giovedì 12 novembre 2020) Da alcuni giorni, l’Offerta vodafone Special 100 Digital Edition disponibile nei rivenditori aderenti è attivabile anche con addebito del costo di rinnovo mensile sul credito residuo. La promo vodafone Special 100 Digital Edition prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati al prezzo di 9,99 euro al mese. E’ attivabile se si richiede la portabilità da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali (escluso Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile e Tiscali Mobile) e il costo di attivazione è di 1 centesimo di euro. Inoltre, sono inclusi il Digital Service di vodafone per l’assistenza digitale 24 ore su 24, il servizio Chiamami & Recall , l’ascolto ... Leggi su promotelefoniche (Di giovedì 12 novembre 2020) Da alcuni giorni, l’Special 100 Digital Edition disponibile nei rivenditori aderenti è attivabile anche con addebito del costo di rinnovo mensile sul credito residuo. La promoSpecial 100 Digital Edition prevede ogni meseillimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati al prezzo di 9,99al mese. E’ attivabile se si richiede la portabilità da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali (escluso Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile e Tiscali Mobile) e il costo di attivazione è di 1 centesimo di. Inoltre, sono inclusi il Digital Service diper l’assistenza digitale 24 ore su 24, il servizio Chiamami & Recall , l’ascolto ...

Ultime Notizie dalla rete : Offerta vodafone Iliad riduce le tariffe roaming e aumenta i GB in Europa

I dettagli dell'ultima offerta da 50GB al mese a 7,99 euro , un piccolo trucco per abbonarsi ... mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di ...

Le migliori offerte fibra ottica di Febbraio 2021

In questo articolo vedremo la migliore offerta fibra ottica tra quelle proposte dai vari operatori (Tim, Vodafone, Fastweb, WindTRE, Tiscali, Eolo), mettendole a confronto per convenienza (costo ...

Passa a Vodafone: arrivano le offerte che mettono al muro Tim Tecno Android Vodafone continua nella dismissione della rete 3G entro il 28 febbraio

Continua l'addio alla rete ''vecchia'' del 3G a favore del 4G. Il vantaggio sarà chiaramente quello delle prestazioni e il progressivo insediarsi delle reti 5G di nuova generazione. Entro fine mese in ...

Il 5G migliorerà ogni settore, ma come stare al passo con il progresso?

Chiunque non sarà compatibile con il 5G sarà destinato a scomparire dal mercato, a favore di coloro che permettono di sfruttare la velocità ...

