OnePlus 8T | il miraggio dello smartphone che non si scarica mai

Leggi su agi

(Di martedì 10 novembre 2020) AGI -8T è il nuovo flagship di. Dopo la serie 8 presentata all'inizio di quest'anno, la casa cinese ha ulteriormente concentrato gli sforzi sulla autonomia dei suoiassociata a display ad alte prestazioni come il Fluid AMOLED a 120Hz. L'8T non è altro che una versione aggiornata meno di sei mesi dopo l'uscita del moprecedente: da anni una tappa obbligata nella strategia dell'azienda, che serve a mettere a punto tutte quelle migliorie sollecitate dalla community, ma soprattutto a presidiare il mercato con un prodotto nuovo in una stagione in cui le presentazioni disi susseguono senza soluzione di continuità. Un display che divora energia e per questo ha bisogno di batterie capienti, ma, soprattutto, di ricariche veloci.. per questo l'8T sfrutta il Warp ...