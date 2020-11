Generazione 56K la nuova serie Netflix firmata The Jackal (Di martedì 10 novembre 2020) Generazione 56K è la nuova serie italiana per Netflix: prodotta da Cattleya e realizzata in collaborazione con The Jackal si svilupperà in 8 episodi. Le riprese sono iniziate tra Roma, Procida e Napoli per arrivare sulla piattaforma di streaming nel 2021. The Jackal, il Natale secondo Sergio Leone e Muccino Generazione 56K, la trama Al centro della storia Daniel e Matilda che si conoscono da giovanissimi e s’innamorano da adulti e che, insieme agli amici di sempre, Luca e Sandro, sono il simbolo di una Generazione, quella del modem 56K appunto, travolta dall’arrivo di internet alle soglie dell’adolescenza. Daniel e Matilda vivono una relazione che rivoluzionerà il loro mondo e li costringerà a fare i conti con il passato e quella parte più pura e vera ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 10 novembre 2020)56K è laitaliana per: prodotta da Cattleya e realizzata in collaborazione con Thesi svilupperà in 8 episodi. Le riprese sono iniziate tra Roma, Procida e Napoli per arrivare sulla piattaforma di streaming nel 2021. The, il Natale secondo Sergio Leone e Muccino56K, la trama Al centro della storia Daniel e Matilda che si conoscono da giovanissimi e s’innamorano da adulti e che, insieme agli amici di sempre, Luca e Sandro, sono il simbolo di una, quella del modem 56K appunto, travolta dall’arrivo di internet alle soglie dell’adolescenza. Daniel e Matilda vivono una relazione che rivoluzionerà il loro mondo e li costringerà a fare i conti con il passato e quella parte più pura e vera ...

