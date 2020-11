Le tante vie dello spaccio: in ospedale per polmonite gli trovano ovuli di eroina nello stomaco, uomo grave (Di lunedì 9 novembre 2020) Una scoperta shock quella che hanno fatto gli addetti sanitari dell’ospedale di Tor Vergata a Roma. Un uomo ricoverato per una presunta polmonite aveva in pacia ovuli di eroina. Un corriere della droga quindi, un trasportatore di sostanze stupefacenti come si vede nei film. uomo in coma con 70 grammi di eroina in pancia Un uomo di 38 anni adesso lotta tra la vita e la morte, in coma perché probabilmente per “mestiere” faceva il corriere della droga. Infatti l’uomo è stato ricoverato per una presunta polmonite e in ospedale gli hanno trovato dentro lo stomaco 70 grammi di eroina contenuti in diversi ovuli, quelli tipicamente usati per nascondere ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 9 novembre 2020) Una scoperta shock quella che hanno fatto gli addetti sanitari dell’di Tor Vergata a Roma. Unricoverato per una presuntaaveva in paciadi. Un corriere della droga quindi, un trasportatore di sostanze stupefacenti come si vede nei film.in coma con 70 grammi diin pancia Undi 38 anni adesso lotta tra la vita e la morte, in coma perché probabilmente per “mestiere” faceva il corriere della droga. Infatti l’è stato ricoverato per una presuntae ingli hanno trovato dentro lo70 grammi dicontenuti in diversi, quelli tipicamente usati per nascondere ...

monica45254489 : ??Portami via quando torna la paura e non so più reagire??Se fra tante vie d'uscita mi domando 'quella giusta chissà… - soldi_amore : Tu portami via Se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani E mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le… - distintamente_ : @mmeelliissaa22 @fallitoconlaK Però non si minacciano le vie legali per un 1%. Purtroppo quelle persone sono tante… - graziano88 : #CiniselloBalsamo è talmente una metropoli da avere così tante vie e piazze che deve aver finito i personaggi con m… - moniferr2 : @LucioMalan 'Calabria tante potenzialità,tanti problemi irrisolti. Calpestato,tra altri,diritto alla salute .Se rid… -

Ultime Notizie dalla rete : tante vie Firenze, lavori sulla rete idrica: tante vie senz'acqua 055firenze Genova, “assalto” alle vie dello shopping. I vigili: «Norme anti-contagio rispettate»

Secondo i primi riscontri, quasi tutte le persone indossavano le mascherine. "Tanta gente è andata anche al Righi e al Peralto - dice l'assessore comunale alla Sicurezza e alla Polizia locale Giorgio ...

A BALLABIO SALGONO ANCORA I CONTAGIATI. TANTI IN GIRO, POCHI CONTROLLI IN PAESE

BALLABIO – “In data odierna il portale di Regione Lombardia denominato Cruscotto di Sorveglianza Covid-19 evidenzia 51 ballabiesi positivi al virus“. Così il sindaco Bussol ...

Secondo i primi riscontri, quasi tutte le persone indossavano le mascherine. "Tanta gente è andata anche al Righi e al Peralto - dice l'assessore comunale alla Sicurezza e alla Polizia locale Giorgio ...BALLABIO – “In data odierna il portale di Regione Lombardia denominato Cruscotto di Sorveglianza Covid-19 evidenzia 51 ballabiesi positivi al virus“. Così il sindaco Bussol ...