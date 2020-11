È italiana la prima stampante 3D che produce pezzi in ottone (Di venerdì 6 novembre 2020) Un'azienda italiana ha prodotto la prima stampante 3D in grado di usare leghe di ottone. Si chiama 3D4BRASS, è prodotta da Ivano Corsini per Autebo e 3D4MEC ed è nata dall'esigenza della Rubinetterie Bresciane Bonomi. La stampante 3D Powder Bed Fusion (PBF) è specializzata nel processo di tutte le leghe d'ottone con percentuale di zinco inferiore al 45% e che non contengono arsenico e può creare velocemente componenti funzionali per la validazione di preserie. Una rivoluzione nel mondo della stampa 3D per la produzione di componenti meccanici. Con la nuova stampante, a tecnologia Powder Bed Fusion (PBF) è possibile produrre direttamente ottone senza utilizzare altri materiali come la cera o il collante, diversamente da tutti gli altri metodi ... Leggi su agi (Di venerdì 6 novembre 2020) Un'aziendaha prodotto la3D in grado di usare leghe di. Si chiama 3D4BRASS, è prodotta da Ivano Corsini per Autebo e 3D4MEC ed è nata dall'esigenza della Rubinetterie Bresciane Bonomi. La3D Powder Bed Fusion (PBF) è specializzata nel processo di tutte le leghe d'con percentuale di zinco inferiore al 45% e che non contengono arsenico e può creare velocemente componenti funzionali per la validazione di preserie. Una rivoluzione nel mondo della stampa 3D per la produzione di componenti meccanici. Con la nuova, a tecnologia Powder Bed Fusion (PBF) è possibile produrre direttamentesenza utilizzare altri materiali come la cera o il collante, diversamente da tutti gli altri metodi ...

