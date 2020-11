Zangrillo: "Il clima descritto dalla stampa non è realistico" (Di martedì 3 novembre 2020) Valentina Dardari Il professore ha tenuto a sottolineare: “Non siamo alla situazione vissuta a marzo” Il professor Alberto Zangrillo, prorettore dell’Università San Raffaele e primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale milanese, intervenendo al Tg4 ha fatto una fotografia della situazione che stiamo vivendo in questo momento in Italia. Zangrillo: "La situazione non è drammatica" Prima di tutto ha voluto sottolineare un errore da parte di tutta la stampa che descriverebbe a suo dire un clima non realistico. "Quando si parla di migliaia di contagi si presuppone che queste persone siano malate, in realtà sono persone venute a contatto con il virus", ha tenuto a precisare Zangrillo. Secondo il suo parere, la scena ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 novembre 2020) Valentina Dardari Il professore ha tenuto a sottolineare: “Non siamo alla situazione vissuta a marzo” Il professor Alberto, prorettore dell’Università San Raffaele e primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale milanese, intervenendo al Tg4 ha fatto una fotografia della situazione che stiamo vivendo in questo momento in Italia.: "La situazione non; drammatica" Prima di tutto ha voluto sottolineare un errore da parte di tutta lache descriverebbe a suo dire unnon. "Quando si parla di migliaia di contagi si presuppone che queste persone siano malate, in realtà sono persone venute a contatto con il virus", ha tenuto a precisare. Secondo il suo parere, la scena ...

