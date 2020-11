WhatsApp annuncia il nuovo tool per gestire i dati delle conversazioni (Di martedì 3 novembre 2020) Ne abbiamo avuto un assaggio qualche settimana fa quando è stata aggiunta all'interno dell'applicazione attraverso il canale beta, ma adesso la nuova gestione dei dati salvati in locale di WhatsApp è pronta a debuttare nella versione stabile. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 3 novembre 2020) Ne abbiamo avuto un assaggio qualche settimana fa quando è stata aggiunta all'interno dell'applicazione attraverso il canale beta, ma adesso la nuova gestione deisalvati in locale diè pronta a debuttare nella versione stabile. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

AndFranchini : WhatsApp annuncia i messaggi effimeri: cosa sono e come funzionano - lillydessi : WhatsApp annuncia i messaggi effimeri: cosa sono e come funzionano - MobileWorld - HTNOVO : HTNovo: #WhatsApp annuncia i dettagli sui messaggi effimeri (visibili solo per 7 giorni) - mobileworld_it : WhatsApp annuncia i messaggi effimeri: cosa sono e come funzionano - smartworld_it : WhatsApp annuncia i messaggi effimeri: cosa sono e come funzionano -