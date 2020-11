Vienna, strage nel nome di Allah: 4 morti, 17 feriti. Il terrore di attacchi negli ospedali: un killer morto. Altri in fuga? (Di martedì 3 novembre 2020) Austria sotto attacco, il terrorismo islamico colpisce e miete vittime innocenti Vienna. In azione un intero commando, che ha sparato a caso sulla popolazione in pieno centro, nei pressi di una sinagoga, che era chiusa. Fuoco con fucili e armi automatiche. Le prime conferme ufficiali sul bilancio riferiscono di quattro vittime e almeno 17 feriti, sei dei quali versano in gravi condizioni. La conferma è arrivata dalle autorità a notte fonda: quattro vittime, incluso un attentatore. Tra i morti, due uomini e una donna di età compresa fra i 40 e i 50 anni. Il punto più allarmante è che cancelliere Sebastian Kurz ha lanciato l'allarme: "Diversi attentatori ben armati sono ancora in fuga". E non escluse il movente antisemita. Le autorità locali, dopo aver confermato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Austria sotto attacco, il terrorismo islamico colpisce e miete vittime innocenti. In azione un intero commando, che ha sparato a caso sulla popolazione in pieno centro, nei pressi di una sinagoga, che era chiusa. Fuoco con fucili e armi automatiche. Le prime conferme ufficiali sul bilancio riferiscono di quattro vittime e almeno 17, sei dei quali versano in gravi condizioni. La conferma è arrivata dalle autorità a notte fonda: quattro vittime, incluso un attentatore. Tra i, due uomini e una donna di età compresa fra i 40 e i 50 anni. Il punto più allarmante è che cancelliere Sebastian Kurz ha lanciato l'allarme: "Diversi attentatori ben armati sono ancora in". E non escluse il movente antisemita. Le autorità locali, dopo aver confermato il ...

