Vienna sotto attacco terroristico, il bilancio è di 4 morti (Di martedì 3 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E’ di almeno quattro morti il bilancio delle vittime dell’attentato avvenuto ieri sera a Vienna. Una quindicina sono i feriti. Ucciso un attentatore, che sarebbe stato simpatizzante dell’Isis, secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer. Un commando terroristico ha preso di mira passanti e avventori dei locali nel centro della capitale austriaca, non lontano da una sinagoga. Gli assalitori hanno sparato sulla folla con fucili. I primi spari sono stati esplosi intorno alle 20 nella Seitenstettengasse, poi il commando terrorista avrebbe iniziato a fuggire sparando in sei punti diversi della città.Il ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer ha invitato i viennesi a rimanere a casa ed evitare il centro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E’ di almeno quattroildelle vittime dell’attentato avvenuto ieri sera a. Una quindicina sono i feriti. Ucciso un attentatore, che sarebbe stato simpatizzante dell’Isis, secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer. Un commandoha preso di mira passanti e avventori dei locali nel centro della capitale austriaca, non lontano da una sinagoga. Gli assalitori hanno sparato sulla folla con fucili. I primi spari sono stati esplosi intorno alle 20 nella Seitenstettengasse, poi il commando terrorista avrebbe iniziato a fuggire sparando in sei punti diversi della città.Il ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer ha invitato i viennesi a rimanere a casa ed evitare il centro ...

