Vienna, in Austria proclamati tre giorni di lutto nazionale (Di martedì 3 novembre 2020) Il governo Austriaco ha proclamato tre giorni di lutto nazionali dopo gli attacchi di Vienna di lunedì sera. Lo riferisce l'emittente Orf, citando il Consiglio dei ministri che si è riunito in seduta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 novembre 2020) Il governoco ha proclamato tredinazionali dopo gli attacchi didi lunedì sera. Lo riferisce l'emittente Orf, citando il Consiglio dei ministri che si è riunito in seduta ...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "L'attentato di Vienna è il prodotto malato di una subcultura del terrore che non può trovare spazio in un'Europa che vuole crescere e prosperare con i valori della pace e d ...

Attentato Vienna, spari vicino la sinagoga: 4 morti e 17 feriti. Ucciso un terrorista

Vienna, 3 Novembre – Ore drammatiche e di paura nel cuore di Vienna. Lunedì sera, almeno quattro persone (due uomini e una donna) sono morte e 17 sono rimaste ferite (sette in modo grave) in una serie ...

