Vienna, il video del terrorista in fuga. Complici ancora ricercati. Sale il numero delle vittime (Di martedì 3 novembre 2020) Il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer questa mattina alle 6 ha tenuto una nuova conferenza stampa nel corso della quale ha spiegato che l'uomo che ha condotto l'attacco di ieri sera è "una persona radicalizzata", un simpatizzante dell'ISIS. La polizia conosce già le sue generalità ed è andata a perquisire il suo domicilio. Ma intanto ci sono altri terroristi in fuga, molto probabilmente sono tre. Per questo motivo tutti i cittadini viennesi sono ancora rinchiusi in casa. Proprio uno dei cittadini è riuscito a riprendere in un video poi fatto girare sui social uno dei terroristi in fuga. Lo si vede esplodere dei colpi di fucile mentre prova a scappare.

