Vienna, "il terrorista ucciso era un austriaco simpatizzante Isis. Forse altri attentatori in fuga". Arresti in corso. Quattro vittime dell'attacco, 17 i feriti: 6 rischiano la vita – LA DIRETTA (Di martedì 3 novembre 2020) Era un cittadino austriaco "simpatizzante" dell'Isis il terrorista ucciso dalla polizia nel corso dell'assalto di ieri sera in diversi punti del centro di Vienna. Portava una falsa cintura esplosiva e aveva con sé una borsa con munizioni. Lo ha detto in conferenza stampa, all'alba di martedì, il ministro dell'interno austriaco Karl Nehammer, che ha spiegato come l'uomo sia stato "neutralizzato alle 20:09" dalle unità di pronto intervento, per cui "la fase caotica dopo gli attentati è durata molto poco". L'attacco, che ha colpito sei diversi punti della città alla vigilia del lockdown nazionale anti-Covid, è iniziato vicino a una sinagoga.

