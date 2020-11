Vienna: “Attentatore simpatizzante dell’Isis”. Ecco chi è l’uomo che ha compiuto la strage (Di martedì 3 novembre 2020) Pochi giorni fa le decapitazioni in Francia. L’ultima, nella cattedrale di Nizza. Ieri notte, 2 ottobre, il terrore è invece piombato nel cuore di Vienna, e dell’Europa. Un commando terroristico ha infatti preso di mira passanti e avventori dei locali nel centro di Vienna, non lontano da una sinagoga. Era l’ultima serata “libera” prima delle nuove restrizioni per il Covid. Gli assalitori hanno sparato sulla folla con dei fucili. Il sindaco di Vienna ha parlato di 17 feriti, tra cui sei gravi. Un terrorista armato con un fucile d’assalto è stato ucciso dalle forze speciali. Altre due persone sono morte. Ma chi è l’attentatore? “Aveva una cintura esplosiva”, ha riferito la tv austriaca Orf, mentre il cancelliere Kurz lancia l’allarme: “Diversi ... Leggi su ilparagone (Di martedì 3 novembre 2020) Pochi giorni fa le decapitazioni in Francia. L’ultima, nella cattedrale di Nizza. Ieri notte, 2 ottobre, il terrore è invece piombato nel cuore di, e dell’Europa. Un commando terroristico ha infatti preso di mira passanti e avventori dei locali nel centro di, non lontano da una sinagoga. Era l’ultima serata “libera” prima delle nuove restrizioni per il Covid. Gli assalitori hanno sparato sulla folla con dei fucili. Il sindaco diha parlato di 17 feriti, tra cui sei gravi. Un terrorista armato con un fucile d’assalto è stato ucciso dalle forze speciali. Altre due persone sono morte. Ma chi è l’attentatore? “Aveva una cintura esplosiva”, ha riferito la tv austriaca Orf, mentre il cancelliere Kurz lancia l’allarme: “Diversi ...

Agenzia_Ansa : Choc a #Vienna, spari in centro: sono 7 i morti. Un attentatore è in fuga. 'Non escluso l'attacco terroristico, sta… - Agenzia_Ansa : Spari a #Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Un attentatore è in fuga. Non escluso l'attentato terroristico, la… - tpi : ??ATTENTATO #Vienna: 'È un attacco terroristico e non è ancora finito', ha riferito il ministro dell’Interno austria… - MichGPS : #Vienna 4 morti civili e 1 attentatore. Sembra il commando sia stato formato da altri attentatori. #ViennaAttack - Beatric72980398 : RT @ivocamic: #VIENNA ATTENTATORE IN FUGA attacco islamista Ma quale integrazione??!! -

