Vienna attaccata dai terroristi nella notte, bilancio drammatico: il video ripreso dall’alto (Di martedì 3 novembre 2020) Un commando in azione e un attacco multiplo in una Vienna affollata di persone alla vigilia del lockdown. La città è piombata nell’incubo del terrorismo, con una dinamica che assomiglia alla tragica notte del Bataclan di Parigi, il 13 novembre di 5 anni fa, con gli attentatori che hanno sparato a caso nei locali. La … L'articolo Vienna attaccata dai terroristi nella notte, bilancio drammatico: il video ripreso dall’alto Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 3 novembre 2020) Un commando in azione e un attacco multiplo in unaaffollata di persone alla vigilia del lockdown. La città è piombata nell’incubo del terrorismo, con una dinamica che assomiglia alla tragicadel Bataclan di Parigi, il 13 novembre di 5 anni fa, con gli attentatori che hanno sparato a caso nei locali. La … L'articolodai: ildall’alto Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilconteamar : RT @TWDDarylRick: In Italia abbiamo permesso manifestazioni contro la Francia Non contro gli sgozzamenti Attaccata Vienna militarmente Si s… - cristia_urbano : RT @marco_gervasoni: Basta con questa stronzata che è attaccata l’Europa. L’Europa non esiste . L’islam attacca l’Occidente e la cristianit… - Antonioxx31 : RT @marco_gervasoni: Basta con questa stronzata che è attaccata l’Europa. L’Europa non esiste . L’islam attacca l’Occidente e la cristianit… -