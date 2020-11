VIDEO | Attacco a Vienna: almeno 3 morti. Per il governo c’è matrice islamista (Di martedì 3 novembre 2020) ROMA – Almeno tre morti, un sospetto ancora in fuga, l’ipotesi di un affiliazione o comunque di un legame ideologico con il gruppo Stato islamico: questi gli elementi confermati stamane in una conferenza stampa a Vienna rispetto alla sparatoria di ieri sera in centro città. Leggi su dire (Di martedì 3 novembre 2020) ROMA – Almeno tre morti, un sospetto ancora in fuga, l’ipotesi di un affiliazione o comunque di un legame ideologico con il gruppo Stato islamico: questi gli elementi confermati stamane in una conferenza stampa a Vienna rispetto alla sparatoria di ieri sera in centro città.

