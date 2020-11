Verso il nuovo Dpcm, l’Italia divisa in tre fasce: a rischio chiusure Lombardia, Piemonte e Calabria. Scuola, lavoro e spostamenti tra regioni: le ipotesi sulle nuove regole (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)La lunga gestazione del nuovo Dpcm dovrebbe finire entro questa sera, dopo che ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiarito in Parlamento i criteri di base su cui si sviluppa il quarto provvedimento negli ultimi 30 giorni per contenere la nuova ondata di contagi di Coronavirus e la crescente pressione sugli ospedali. Le certezze riguardano la Scuola, il coprifuoco nazionale e la chiusura delle sale gioco e dei centri commerciali nei weekend. I dettagli ancora da definire riguardano la divisione del Paese in tre zone, da una più a rischio, a un’altra in fascia intermedia e quindi a un’ultima con basso indice di diffusione del virus. Per ogni fascia corrisponderanno misure gradualmente restrittive, compresi gli ... Leggi su open.online (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)La lunga gestazione deldovrebbe finire entro questa sera, dopo che ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiarito in Parlamento i criteri di base su cui si sviluppa il quarto provvedimento negli ultimi 30 giorni per contenere la nuova ondata di contagi di Coronavirus e la crescente pressione sugli ospedali. Le certezze riguardano la, il coprifuoco nazionale e la chiusura delle sale gioco e dei centri commerciali nei weekend. I dettagli ancora da definire riguardano la divisione del Paese in tre zone, da una più a, a un’altra in fascia intermedia e quindi a un’ultima con basso indice di diffusione del virus. Per ogni fascia corrisponderanno misure gradualmente restrittive, compresi gli ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - ItaliaViva : Covid, verso nuovo DPCM martedì. @TeresaBellanova : 'No ai negozi chiusi alle 18, rischio assembramenti' - SkyTG24 : ??'Indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive' ??'Scuole di secondo grado in Da… - marinabbasta : Prendo il caffè con @OlivettiOnline @timbusiness in Sala ??su - ReggioPress : Verso il nuovo Dpcm – Nuove misure in base ai territori, Italia divisa in 3 aree e 3 scenari di rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Verso nuovo Covid 19, verso nuovo Dpcm: coprifuoco, megastore chiusi e Italia divisa in 3 aree di rischio. Decaro: «Scelta sofferta» La Gazzetta del Mezzogiorno Verso il Dpcm, il calcio pronto ad altre novità

Sembra ormai questione di ore, dopodiché verranno presentate le nuove misure anti-contagio su tutto il territorio nazionale. Il nuovo Dpcm, come confermato dal Premier Giuseppe Conte, sarà varato entr ...

Usa 2020, ecco perché Biden e Harris posso vincere le elezioni

Seguendo con attenzione la campagna delle presidenziali Usa del 2020, leggendo le analisi di colleghi americani e ascoltando i confronti tra i candidati è ormai evidente l’esito del voto di ...

Sembra ormai questione di ore, dopodiché verranno presentate le nuove misure anti-contagio su tutto il territorio nazionale. Il nuovo Dpcm, come confermato dal Premier Giuseppe Conte, sarà varato entr ...Seguendo con attenzione la campagna delle presidenziali Usa del 2020, leggendo le analisi di colleghi americani e ascoltando i confronti tra i candidati è ormai evidente l’esito del voto di ...