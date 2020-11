Valentina e Germano oggi | come stanno le cose tra loro dopo l’uscita da U&D

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 3 novembre 2020) Nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri 2 novembre,Autiero ha detto addio al programma. La dama romana è uscita insieme aAvolioun lungo tira e molla, anche se ilabbandono ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Lanon è stata la classica uscita romantica,capita alle coppie che decidono di continuare a conoscersi al di fuori del contesto televisivo, ma è sembrata quasi un’imposizione della padrona di casa che, con un discorso convincente, ha invitato la Autiero a provarci.starà procedendo laconoscenza al di fuori di U&D?dicono addio a Uomini e donne La puntata di Uomini e donne andata in ...