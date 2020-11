Usa 2020, quasi 100 milioni di americani hanno già votato (Di martedì 3 novembre 2020) La pandemia ha cambiato le abitudini degli elettori, un elemento di difficile lettura nel voto di oggi: 98,8 milioni di americani hanno votato in anticipo (35,720,830 in persona e 63,081,750 per corrispondenza).Un numero enorme, pari al 71.7% del totale dei votanti del 2016. Una rivoluzione.Va monitorato con grande attenzione il Texas, nello Stato della stella solitaria hanno votato in anticipo oltre 9,7 milioni di persone, un numero che rappresenta già il 108% del totale dei voti espressi 4 anni fa. Il Texas è uno stato repubblicano, colorato di rosso, le stime sul voto in anticipo parlano di un vantaggio nazionale dei democratici, se dovessero ribaltare il Texas, per Trump sarebbe impossibile andare a vincere nell’Electoral College. Domanda degli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 novembre 2020) La pandemia ha cambiato le abitudini degli elettori, un elemento di difficile lettura nel voto di oggi: 98,8diin anticipo (35,720,830 in persona e 63,081,750 per corrispondenza).Un numero enorme, pari al 71.7% del totale dei votanti del 2016. Una rivoluzione.Va monitorato con grande attenzione il Texas, nello Stato della stella solitariain anticipo oltre 9,7di persone, un numero che rappresenta già il 108% del totale dei voti espressi 4 anni fa. Il Texas è uno stato repubblicano, colorato di rosso, le stime sul voto in anticipo parlano di un vantaggio nazionale dei democratici, se dovessero ribaltare il Texas, per Trump sarebbe impossibile andare a vincere nell’Electoral College. Domanda degli ...

