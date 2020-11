Una voce dall’argentina: “Diego sta male, ricoverato per accertamenti” (Di martedì 3 novembre 2020) La voce arriva da La Plata dove l’ex Pibe de oro sarebbe stato ricoverato presso una clinica del luogo per alcuni accertamenti. Maradona (Facebook)Diego Armando Maradona ricoverato presso una clinica di La Plata, in Argentina, in seguito al riscontro di alcune problematiche di livello emotivo. L’ex pibe de oro, si racconta, sia rimasto molto scosso dalla perdita del cognato, per coronavirus, e già da qualche giorno era apparto abbastanza triste e demotivato, al punto da attirare subito l’attenzione dei componenti della società e dello staff medico. Diego Maradona, che ha festeggiato il suo sessantesimo compleanno lo scorso 30 ottobre, era apparso anche nel corso dei festeggiamenti della recente ricorrenza che nell’ultima partita di campionato abbastanza provato, al punto da andare ... Leggi su chenews (Di martedì 3 novembre 2020) Laarriva da La Plata dove l’ex Pibe de oro sarebbe statopresso una clinica del luogo per alcuni accertamenti. Maradona (Facebook)Diego Armando Maradonapresso una clinica di La Plata, in Argentina, in seguito al riscontro di alcune problematiche di livello emotivo. L’ex pibe de oro, si racconta, sia rimasto molto scosso dalla perdita del cognato, per coronavirus, e già da qualche giorno era apparto abbastanza triste e demotivato, al punto da attirare subito l’attenzione dei componenti della società e dello staff medico. Diego Maradona, che ha festeggiato il suo sessantesimo compleanno lo scorso 30 ottobre, era apparso anche nel corso dei festeggiamenti della recente ricorrenza che nell’ultima partita di campionato abbastanza provato, al punto da andare ...

Ultime Notizie dalla rete : Una voce Padre Sorge: una «voce profetica in difesa dei più deboli» Il Sole 24 ORE Avete mai visto la doppiatrice di Demet Özdemir? 33 anni, diversissima da Sanem [FOTO]

Seppur giovanissima, la ragazza ha già una carriera ben solida alle spalle. Sua mamma è, infatti, l’assistente al doppiaggio Emanuela Fantini. Prima di essere stata scelta per essere la voce ...

Derby della Lanterna,due lampi di Jankto e Scamacca

Tutto in cinque minuti tra Sampdoria e Genoa per un derby che regala un punto a testa. Al vantaggio dei blucerchiati al 23' del primo tempo di Jankto ha risposto infatti cinque minuti dopo Scamacca fi ...

