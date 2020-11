Un posto al sole anticipazioni | arriva IGOR VOLPICELLI Massimiliano Buzzanca

Leggi su tvsoap

(Di martedì 3 novembre 2020) Tempo fa vi abbiamo parlato dell’entrata a Unaldi, ma finora non era mai emerso in maniera chiara quale fosse il suo ruolo nella soap partenopea di Rai 3. Ora il mistero è stato svelato, anche perché l’arrivo dia Upas è vicinissimo, lo vedremo negli episodi in onda la prossima settimana.Leggi anche: BEAUTIFUL,dall’8 al 14 novembre 2020Dunque,interpreterà un medico: il professor. Vediamo come l’attore descrive il suo personaggio al settimanale Telesette: È un professore che insegna neurologia nell’Università in cui studia anche Rossella e lavora nello stesso ospedale della ...