Trova l’amore Live!: chi è Christian (video) (Di martedì 3 novembre 2020) Trova l’amore Live! è un programma tv di Real Time (canale 31 DTT) al via il 3 novembre 2020 (qui la scheda del programma e come partecipare). In ogni puntata tre corteggiatori cercano di conquistare due single (un uomo e una donna), rispondendo a domande e affrontando varie prove. Tra i protagonisti della prima puntata c’è Christian. Conosciamolo insieme. Trova l’amore Live! – Christian Il single Christian ha 28 anni e vive ad Aprilia (Latina). È un chimico che per lavoro viaggio molto, ma è anche uno sportivo, frequentatore di palestre e amante della musica e della poesia. Cerca una ragazza con gli stessi gusti per formare una famiglia e viaggiare insieme. Ecco il suo video di presentazione. ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 3 novembre 2020)l’amoreè un programma tv di Real Time (canale 31 DTT) al via il 3 novembre 2020 (qui la scheda del programma e come partecipare). In ogni puntata tre corteggiatori cercano di conquistare due single (un uomo e una donna), rispondendo a domande e affrontando varie prove. Tra i protagonisti della prima puntata c’è. Conosciamolo insieme.l’amoreIl singleha 28 anni e vive ad Aprilia (Latina). È un chimico che per lavoro viaggio molto, ma è anche uno sportivo, frequentatore di palestre e amante della musica e della poesia. Cerca una ragazza con gli stessi gusti per formare una famiglia e viaggiare insieme. Ecco il suodi presentazione. ...

zazoomblog : Trova l’amore Live il dating show a distanza da mercoledì 3 novembre su Real Time - #Trova #l’amore #dating… - BUONGIORNOnline : Trova l’Amore Live, il primo dating show dal 3 novembre alle 22:40 in prima tv su Real Time #direttastreaming - vitadaMaestra_ : Fallo. Indossa quel vestito troppo stretto Sciogli i capelli Alzati e balla Trova ragioni per ridere. Fai l’amore C… - SandGrains_Anja : RT @faber_samir: @Dida_ti Non si vuole piacere al mondo ma essere amati da chi si ama, tanto amati da riconoscersi veri, esistenti, reali.… - Elb37809310 : Puoi non vedere completamente la Luna, ma sapere dove si trova... Puoi non conoscere l'amore, ma intuire dove cerca… -