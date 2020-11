Tre webinar Eurosofia di informazione, confronto e aggiornamento: le nuove sfide per scuola, famiglie e studenti (Di martedì 3 novembre 2020) A vele spiegate nella tempesta la scuola continua a procedere. Consapevoli di questo momento particolarmente difficile vogliamo supportarvi e orientarvi attraverso tre preziosi webinar gratuiti a cura di esperti di altissimo livello. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 novembre 2020) A vele spiegate nella tempesta lacontinua a procedere. Consapevoli di questo momento particolarmente difficile vogliamo supportarvi e orientarvi attraverso tre preziosigratuiti a cura di esperti di altissimo livello. L'articolo .

radioscienza : New post: Tre webinar per riscoprire Tempo Medico - giuliog : RT @pf_lazio: Innovazione, impresa, lavoro e nuove competenze: in quale era siamo? Oggi il primo appuntamento di questo ciclo di webinar re… - MarAlbCat : ? Vuoi #memorizzare più velocemente? ? Ti piacerebbe leggere tre volte più veloce? ? Sai fare sintesi efficaci? Sco… - pf_lazio : Innovazione, impresa, lavoro e nuove competenze: in quale era siamo? Oggi il primo appuntamento di questo ciclo di… - MarAlbCat : ? Vuoi #memorizzare più velocemente? ? Ti piacerebbe leggere tre volte più veloce? ? Sai fare sintesi efficaci? Sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre webinar Tre webinar per riscoprire Tempo Medico Scienza in rete Operazione Risorgimento Digitale per le PMI: il calendario dei nuovi corsi

Webinar e Master Class di TIM guidano Consumatori, Professionisti e PMI nel processo di trasformazione digitale: il calendario dei prossimi corsi e i focus principali.

Coronavirus, Italia-Emirati: webinar su tracciamento, terapie e vaccini

(2 novembre 2020) Nell’ambito dell’iniziativa “InnovItalyUAE”, l’Ambasciata d’Italia negli EAU, in collaborazione con la Khalifa University di Abu Dhabi e la Dubai Future Foundation, organizza il 4 no ...

Webinar e Master Class di TIM guidano Consumatori, Professionisti e PMI nel processo di trasformazione digitale: il calendario dei prossimi corsi e i focus principali.(2 novembre 2020) Nell’ambito dell’iniziativa “InnovItalyUAE”, l’Ambasciata d’Italia negli EAU, in collaborazione con la Khalifa University di Abu Dhabi e la Dubai Future Foundation, organizza il 4 no ...