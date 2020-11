The Elder Scrolls 6 e Starfield: il nuovo motore di Bethesda introdurrà significativi cambiamenti nei prossimi giochi (Di martedì 3 novembre 2020) Bethesda sta lavorando a un nuovo motore di gioco che alimenterà i suoi imminenti giochi next-gen, The Elder Scrolls VI e Starfield, e ora Todd Howard ha anticipato quanto sarà significativo l'aggiornamento dell'engine.Howard ha detto durante un recente evento (via GI.biz) che la revisione del motore è "probabilmente la più grande che abbiamo mai fatto, forse più grande di quella del passaggio da Morrowind a Oblivion". Per questo motivo Bethesda sta investendo pesantemente nel team dietro l'engine.È probabile che il nuovo motore di gioco di Bethesda manterrà alcune delle cose che le persone conoscono e amano, incluso il supporto per le ... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 novembre 2020)sta lavorando a undi gioco che alimenterà i suoi imminentinext-gen, TheVI e, e ora Todd Howard ha anticipato quanto sarà significativo l'aggiornamento dell'engine.Howard ha detto durante un recente evento (via GI.biz) che la revisione delè "probabilmente la più grande che abbiamo mai fatto, forse più grande di quella del passaggio da Morrowind a Oblivion". Per questo motivosta investendo pesantemente nel team dietro l'engine.È probabile che ildi gioco dimanterrà alcune delle cose che le persone conoscono e amano, incluso il supporto per le ...

Il nuovo motore di gioco di Bethesda introdurrà significativi cambiamenti nei prossimi giochi come The Elder Scrolls 6 e Starfield.

