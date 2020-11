Terrorismo, Vienna sotto attacco: 4 morti e almeno 15 feriti (Di martedì 3 novembre 2020) Sparatoria vicino alla sinagoga di Vienna. Il ministro dell’Interno: “Si tratta di un attentato”. Vienna (AUSTRIA) – Allarme Terrorismo in Austria. Nella serata di lunedì 2 novembre 2020 una sparatoria è avvenuta nei pressi della sinagoga in Seitenstentegasse, a Vienna. Ma colpi di arma da fuoco sono stati sparati in altre zone della città. Un attacco organizzato in diversi punti della città che ricorda molto l’azione terroristica avvenuta a Parigi nella notte della strage del Bataclan. Il commando composto da quattro persone avrebbe aperto il fuoco nella strada e preso in ostaggio dei cittadini in un albergo. Il ministro dell’Interno austriaco, riportato da La Repubblica, ha parlato di “un attentato compiuto da più ... Leggi su newsmondo (Di martedì 3 novembre 2020) Sparatoria vicino alla sinagoga di. Il ministro dell’Interno: “Si tratta di un attentato”.(AUSTRIA) – Allarmein Austria. Nella serata di lunedì 2 novembre 2020 una sparatoria è avvenuta nei pressi della sinagoga in Seitenstentegasse, a. Ma colpi di arma da fuoco sono stati sparati in altre zone della città. Unorganizzato in diversi punti della città che ricorda molto l’azione terroristica avvenuta a Parigi nella notte della strage del Bataclan. Il commando composto da quattro persone avrebbe aperto il fuoco nella strada e preso in ostaggio dei cittadini in un albergo. Il ministro dell’Interno austriaco, riportato da La Repubblica, ha parlato di “un attentato compiuto da più ...

lauraboldrini : Con apprensione e angoscia stiamo seguendo quanto sta accadendo a #Vienna. Ci stringiamo a tutto il popolo… - TeresaBellanova : Le notizie che arrivano da #Vienna gelano il sangue. Il terrorismo torna a colpire il cuore dell'Europa. Non lascia… - tpi : ??ATTENTATO #Vienna: 'È un attacco terroristico e non è ancora finito', ha riferito il ministro dell’Interno austria… - antoniorunci : RT @AlfioKrancic: Attacco terrorista a Vienna in 6 punti della città. Più attentatori in fuga. Almeno 2 morti e diversi feriti. Il sindaco:… - agodandaniela : RT @TeresaBellanova: Le notizie che arrivano da #Vienna gelano il sangue. Il terrorismo torna a colpire il cuore dell'Europa. Non lasciamoc… -