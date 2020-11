Terrore a Milano, rapina in banca in pieno centro: "Ci sono ostaggi", banditi asserragliati nell'istituto (Di martedì 3 novembre 2020) rapina in banca in centro a Milano, allarme intorno alle 9 del mattino: nel mirino un'agenzia di Credit Agricole in via Stoppani, angolo con piazza Ascoli. Immediato l'intervento della polizia sul posto, che ha circondato l'agenzia e bloccato il traffico tra viale Abruzzi e piazzale Loreto. Il punto è che ci sono degli ostaggi: i rapinatori sono asserragliati delntro all'istituto, dove hanno fatto irruzione intorno alle 8.35 del mattino. Non è chiaro, però, se all'interno ci fossero anche dei clienti, oltre ai dipendenti. All'esterno della banca una decina di auto della polizia, che hanno predisposto un'area di sicurezza per evitare rischi ai passanti. Stando alle prime ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020)inin, allarme intorno alle 9 del mattino: nel mirino un'agenzia di Credit Agricole in via Stoppani, angolo con piazza Ascoli. Immediato l'intervento della polizia sul posto, che ha circondato l'agenzia e bloccato il traffico tra viale Abruzzi e piazzale Loreto. Il punto è che cidegli: itoridelntro all', dove hanno fatto irruzione intorno alle 8.35 del mattino. Non è chiaro, però, se all'interno ci fossero anche dei clienti, oltre ai dipendenti. All'esterno dellauna decina di auto della polizia, che hanno predisposto un'area di sicurezza per evitare rischi ai passanti. Stando alle prime ...

Rapina in banca in centro a Milano, allarme intorno alle 9 del mattino: nel mirino un'agenzia di Credit Agricole in via Stoppani, angolo con piazza Ascoli. Immediato l'intervento della polizia sul ...

