Tennis, Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: il ritorno di Berrettini, Sonego cerca conferme. In campo Tsitsipas e Raonic

Il ritorno in campo di Matteo Berrettini ed un Lorenzo Sonego a caccia di conferme dopo Vienna. Sono questi i due temi principali della giornata azzurra al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il Tennista romano, che ha ancora qualche piccola speranza di partecipare alle ATP Finals rientra sul circuito dopo un mese di assenza (sconfitta da Altmaier nel terzo turno del Roland Garros) e lo fa contro l'americano Marcos Giron. Un esordio sulla carta semplice per Berrettini, che ha usufruito di un bye al primo turno e punta a centrare un posto negli ottavi di finale. Una settimana da sogno è quella che ha appena vissuto Lorenzo Sonego. La prima finale in un ATP 500 della carriera e la ...

Il ritorno in campo di Matteo Berrettini ed un Lorenzo Sonego a caccia di conferme dopo Vienna. Sono questi i due temi principali della giornata azzurra al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista ro ...

Diretta Atp Parigi Bercy 2020/ Streaming video tv, orario dei match (3 novembre)

Diretta Atp Parigi Bercy 2020 streaming video tv: orario e risultato live del torneo di tennis di categoria Masters 1000, si gioca martedì 3 novembre.

Diretta Atp Parigi Bercy 2020 streaming video tv: orario e risultato live del torneo di tennis di categoria Masters 1000, si gioca martedì 3 novembre.