“Sono isolato”. Covid, un altro conduttore tv positivo. A rischio il suo programma top (Di martedì 3 novembre 2020) L’annuncio che tanto temevamo di ricevere è arrivato, Alessandro Cattelan lo ha comunicato via Instagram e noi fan siamo sprofondati nell’abisso più nero: positivo al Coronavirus. Ad oggi, per quanto si è potuto dedurre dalle poche info che militano nell’internet, il famosissimo conduttore sarebbe in isolamento fiduciario, nell’attesa di ricevere il risultato di un nuovo tampone molecolare. Dunque eccoci qua, anche Alessandro Cattelan si è unito all’esercito dei Vip che, nelle ultime settimane, stanno annunciando di essere risultati positivi al Covid. Come tante piccole tesserine del Domino. Ad esempio risale a poco fa la notizia della positività coniugi Totti e di Ornella Vanoni. Ma vediamo insieme le condizioni del presentatore più amato che ci sia. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 novembre 2020) L’annuncio che tanto temevamo di ricevere è arrivato, Alessandro Cattelan lo ha comunicato via Instagram e noi fan siamo sprofondati nell’abisso più nero:al Coronavirus. Ad oggi, per quanto si è potuto dedurre dalle poche info che militano nell’internet, il famosissimosarebbe in isolamento fiduciario, nell’attesa di ricevere il risultato di un nuovo tampone molecolare. Dunque eccoci qua, anche Alessandro Cattelan si è unito all’esercito dei Vip che, nelle ultime settimane, stanno annunciando di essere risultati positivi al. Come tante piccole tesserine del Domino. Ad esempio risale a poco fa la notizia della positività coniugi Totti e di Ornella Vanoni. Ma vediamo insieme le condizioni del presentatore più amato che ci sia. (Continua dopo ...

