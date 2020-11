Sondaggi terremoto e indiscrezioni dagli stati-chiave | per Trump altro impensabile ribaltone? Biden trema davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 novembre 2020) Chi sarà il 46° Presidente degliUniti d'America? Se fino a un mese fa il presidente in carica Donaldsembrava spacciato, negli ultimi dieci giorni ha ribaltato i pronostici. A dire il vero lo sfidante, il democratico Joe, ex vicepresidente di Obama, resta ampiamente in vantaggio nella sommatoria dei voti su scala federale, cioè nel computo dei voti a livello complessivo di tutti gli, ma quel voto non è determinante. L'unico risultato checonta è quello dei Grandi Elettori, cioè della vittoria elettorale che ciascun candidato presidente ottiene Stato per Stato. A ciascuno Stato corrisponde un numero di Grandi Elettori in proporzione al numero della popolazione residente. Alla California, ad esempio, spettano 55 Grandi Elettori, al ...