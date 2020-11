Sondaggi politici elettorali oggi 3 novembre 2020 | Lega e Pd guadagnano consensi | Fratelli d' Italia e M5S arretrano

(Di martedì 3 novembre 2020) ... perdonod'e M5S: sono questi, in estrema sintesi, i dati più rilevanti emersi dagli ultimielaborati da Swg per il Tg La7 . Come detto la...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

I sondaggi di SWG per Tgla7 che ieri Enrico Mentana ha presentato mostrano una situazione poco movimentata: se la Lega recupera mezzo punto percentuale passando dal 23,3 al 23,8, Fratelli d'Italia per ...Un sondaggio esclusivo per il sito Topky.sk consegna a fine ottobre un corposo vantaggio per il nuovo partito Hlas-SD dell’ex premier Pellegrini, che si colloca al primo posto senza ...