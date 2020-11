“Sì | Giorgia | siamo sicuri” Da Tiziano Ferro a Franco Grillini | la risposta della comunità Lgbt a Meloni | “Aspettiamo la legge Zan da 30 anni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 novembre 2020) Daa Vladimir Luxuria, la comunitàqi+ risponde a, che in Parlamento si è opposta allacontro l’omotransfobia,m chiedendo se davvero è ciò che chiedono gli omosessuali. Decine hanno risposto all’appello lanciato sui social per replicare alla leader di Fratelli d’Italia. “Il 3 novembre tornerà all’esameCamera la proposta diZan contro omobitransfobia, misoginia e abilismo. La speranza concreta è quella di approvarla in tempi rapidi ma c’è ancora chi, come l’onorevole, si chiede se la comunitàQ+ di questo Paese sia sicura di volere questa ...