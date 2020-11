«Serve una visione di medio-lungo termine Bergamo, la ripresa sarà solo rinviata» (Di martedì 3 novembre 2020) La Camera di commercio: peggioramento a breve ma il tessuto imprenditoriale è forte. «Discreta tenuta dell’occupazione anche dopo la fine del blocco dei licenziamenti. Fiera, persi almeno 6 mesi». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 3 novembre 2020) La Camera di commercio: peggioramento a breve ma il tessuto imprenditoriale è forte. «Discreta tenuta dell’occupazione anche dopo la fine del blocco dei licenziamenti. Fiera, persi almeno 6 mesi».

Corriere : Mattarella chiama Bonaccini e Toti: «Per affrontare la pandemia serve una stretta collaborazione» - MatteoRichetti : Una scelta importante, coraggiosa, indispensabile per dare voce e forza alla parte propositiva ed operosa del Paese… - Capezzone : Mio pezzo per il sito di Nicola Porro. Serve una nuova lotta di classe (pro autonomi e settore privato) - Ivan7440469832 : Pierpaolo che difende la sua bella attaccando una donna adulta come la Ruta ......che schifo , ma a quella serve lo zerbino?#GFVIP - planetayn : RT @stilijnski: mi serve una bombola dell’ossigeno -

Ultime Notizie dalla rete : Serve una Pistoiese ora serve una reazione, tre sconfitte consecutive sono troppe! PistoiaSport Arbitri e Var, serve una svolta: club e giocatori vanno coinvolti

L'intervento del direttore della Gazzetta sui temi caldi del weekend: brutta figura della Serie B in Salernitana-Reggiana, nel rugby l'Italia deve rialzarsi puntando sui giovani ...

La proposta di Viola: «Lockdown programmati, una settimana al mese»

Per Viola infine l’ipotesi di tenere solo i settantenni a casa «ha poco senso, non risolverebbe i problemi perché l’età media dei ricoverati è bassa e chi va al pronto soccorso, vero problema adesso, ...

L'intervento del direttore della Gazzetta sui temi caldi del weekend: brutta figura della Serie B in Salernitana-Reggiana, nel rugby l'Italia deve rialzarsi puntando sui giovani ...Per Viola infine l’ipotesi di tenere solo i settantenni a casa «ha poco senso, non risolverebbe i problemi perché l’età media dei ricoverati è bassa e chi va al pronto soccorso, vero problema adesso, ...