Scuola, il sociologo De Masi: 'Meglio proteggere la salute, anche perché della didattica nessuno si è mai interessato' (Di martedì 3 novembre 2020) Domenico De Masi, sociologo, è giusto chiudere le scuole? 'Se i virologi dicono così, si chiude. Esiste una classifica importante da seguire: al primo posto c'è la salute, poi la democrazia che mi ... Leggi su leggo (Di martedì 3 novembre 2020) Domenico De; giusto chiudere le scuole? 'Se i virologi dicono così, si chiude. Esiste una classifica importante da seguire: al primo posto c'; la, poi la democrazia che mi ...

zombificazione : RT @_MicroMega_: Rider (e non solo), il sociologo De Masi a MicroMega: “Basta parlare di #contratti, l’unica strada per i #diritti oggi è i… - VBalzametti : RT @_MicroMega_: Rider (e non solo), il sociologo De Masi a MicroMega: “Basta parlare di #contratti, l’unica strada per i #diritti oggi è i… - AutoreSuleima : RT @_MicroMega_: Rider (e non solo), il sociologo De Masi a MicroMega: “Basta parlare di #contratti, l’unica strada per i #diritti oggi è i… - giuseppetumino : RT @_MicroMega_: Rider (e non solo), il sociologo De Masi a MicroMega: “Basta parlare di #contratti, l’unica strada per i #diritti oggi è i… - Rosyfree74 : RT @_MicroMega_: Rider (e non solo), il sociologo De Masi a MicroMega: “Basta parlare di #contratti, l’unica strada per i #diritti oggi è i… -