Scuola, ancora 300mila studenti senza pc o connessione internet (Di martedì 3 novembre 2020) Con le risorse del decreto Ristori in arrivo 211mila dispositivi digitali e 117mila accessi alla rete, ma il fabbisogno a settembre era di 283mila computer e 336mila connessioni Leggi su ilsole24ore (Di martedì 3 novembre 2020) Con le risorse del decreto Ristori in arrivo 211mila dispositivi digitali e 117mila accessi alla rete, ma il fabbisogno a settembre era di 283mila computer e 336mila connessioni

