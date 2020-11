Salerno | truffa e riciclaggio | agli arresti nove persone

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Questa mattina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale che, su richiesta della Procura alla sede, dispone la misura cautelare deglidomiciliari nei confronti di. Si tratta di S. A. (classe 1974), direttore della filiale di una banca di rilievo nazionale; di N. F. (classe 1961) e D. G. M. (classe 1963), entrambi funzionari di banca all’epoca impiegati presso la medesima sede del direttore; di R. G. (classe 1979), M. M. (classe 1969), C. D. (classe 1968), C. D. (classe 1960), I. M. (classe 1985) e A. V. (classe 1951), i rimanenti componenti del sodalizio, tutti die provincia. Le ...