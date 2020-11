Rocchi: «Anche io avevo dubbi sul VAR. Vi spiego il mio nuovo ruolo…» (Di martedì 3 novembre 2020) Gianluca Rocchi ha parlato sulla Gazzetta dello Sport del nuovo ruolo che l’AIA gli ha affidato. Queste le sue parole Gianluca Rocchi ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del nuovo ruolo che l’AIA gli ha affidato. Queste le parole dell’ex direttore di gara. nuovo RUOLO – «Ho iniziato a pensare a quello che avrei fatto dalla notte dopo la mia ultima partita. Cercavo un modo per trasferire qualcosa dal mondo del calcio a quello degli arbitri attraverso la comunicazione, perché credo che sia- mo un po’ carenti da questo punto di vista. Ne ho parlato con Rizzoli e con il presidente federale Gravina. L’Aia è stata d’accordo nel “prestarmi” alla Federcalcio: io rimango un arbitro ma abbiamo deciso di rendere il ruolo esterno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 novembre 2020) Gianlucaha parlato sulla Gazzetta dello Sport delruolo che l’AIA gli ha affidato. Queste le sue parole Gianlucaha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport delruolo che l’AIA gli ha affidato. Queste le parole dell’ex direttore di gara.RUOLO – «Ho iniziato a pensare a quello che avrei fatto dalla notte dopo la mia ultima partita. Cercavo un modo per trasferire qualcosa dal mondo del calcio a quello degli arbitri attraverso la comunicazione, perché credo che sia- mo un po’ carenti da questo punto di vista. Ne ho parlato con Rizzoli e con il presidente federale Gravina. L’Aia è stata d’accordo nel “prestarmi” alla Federcalcio: io rimango un arbitro ma abbiamo deciso di rendere il ruolo esterno ...

