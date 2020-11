Richiamo alimentare per diversi prodotti da forno (Di martedì 3 novembre 2020) In questi giorni è scattata l’ennesima allerta alimentare per dei prodotti da forno. A seguire tutte le informazioni per riconoscerli. In queste ultime settimane, la presenza di ossido di etilene su alcuni lotti di semi di sesamo ha fatto notizia, coinvolgendo diversi prodotti del settore alimentare ed in particolare quelli da forno. I semi in … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 3 novembre 2020) In questi giorni è scattata l’ennesima allertaper deida. A seguire tutte le informazioni per riconoscerli. In queste ultime settimane, la presenza di ossido di etilene su alcuni lotti di semi di sesamo ha fatto notizia, coinvolgendodel settoreed in particolare quelli da. I semi in … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CucinoIt : ALLERTA ALIMENTARE AFLATOSSINE M1 NEL LATTE MAXI richiamo per i Formaggi #AllertaAlimentare #CucinoamodoMIOit… - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare: richiamo per Fuchs Naturkost #Muesli e #Sesamo. Rischio chimico per presenza Ossido di Etilene… - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare: richiamo #Salamini Artysan Fuet e Fuet Extra. Rischio per presenza #Salmonella #foodalert… -

Ultime Notizie dalla rete : Richiamo alimentare Richiamo alimentare per diversi prodotti da forno CheDonna.it Richiamo alimentare per diversi prodotti da forno

In questi giorni è scattata l’ennesima allerta alimentare per dei prodotti da forno. A seguire tutte le informazioni per riconoscerli. prodotti da forno – Fonte: Adobe Stock.

Emilia Romagna, il lockdown tedesco costa 584 mln di export alimentare

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

In questi giorni è scattata l’ennesima allerta alimentare per dei prodotti da forno. A seguire tutte le informazioni per riconoscerli. prodotti da forno – Fonte: Adobe Stock.L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.