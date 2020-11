Repubblica: Insigne recupera, ma la presenza in campo contro il Rijeka è incerta (Di martedì 3 novembre 2020) Ieri Lorenzo Insigne ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Un buon segnale in vista del suo completo recupero dopo la contrattura alla coscia sinistra rimediata contro la Real Sociedad. Il capitano spera di essere convocato giovedì, contro il Rijeka, in Europa League, ma Gattuso, scrive Repubblica Napoli, deciderà solo dopo l’allenamento di oggi. “La prognosi sarà sciolta soltanto tra poche ore. Il Napoli non vuole rischiare”. Il club vuole procedere con cautela. “Se il provino di oggi dovesse fornire risposte confortanti, Insigne allora partirebbe con il resto del gruppo per accomodarsi in panchina e magari affacciarsi in campo nella ripresa. Altrimenti potrebbe seguire un programma personalizzato e puntare al pieno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 novembre 2020) Ieri Lorenzoha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Un buon segnale in vista del suo completo recupero dopo la contrattura alla coscia sinistra rimediatala Real Sociedad. Il capitano spera di essere convocato giovedì,il, in Europa League, ma Gattuso, scriveNapoli, deciderà solo dopo l’allenamento di oggi. “La prognosi sarà sciolta soltanto tra poche ore. Il Napoli non vuole rischiare”. Il club vuole procedere con cautela. “Se il provino di oggi dovesse fornire risposte confortanti,allora partirebbe con il resto del gruppo per accomodarsi in panchina e magari affacciarsi innella ripresa. Altrimenti potrebbe seguire un programma personalizzato e puntare al pieno ...

