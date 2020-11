Regioni a rischio, così si decidono le chiusure per il Covid (Di martedì 3 novembre 2020) Saranno determinanti la soglia dell’Rt e il numero di posti letti occupati negli ospedali. Secondo le ultime indiscrezioni, si avviano verso misure dure Lombardia e Piemonte, seguite da Calabria e Puglia Leggi su corriere (Di martedì 3 novembre 2020) Saranno determinanti la soglia dell’Rt e il numero di posti letti occupati negli ospedali. Secondo le ultime indiscrezioni, si avviano verso misure dure Lombardia e Piemonte, seguite da Calabria e Puglia

