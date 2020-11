Regione Campania, il giallo sulle dimissioni dell’assessore Fortini. Farà parte della giunta per le elezioni (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero ha costituito la giunta per le elezioni. Ecco i componenti: Massimiliano Manfredi (Pd), Felice Di Maiolo (Fare democratico),Salvatore Aversano (M5S), Lucia Fortini (De Luca presidente), Nunzio Carpentieri (Fdi), Attilio Pierro (Lega), Annarita Patriarca (Fi). C’è un giallo: l’assessore Lucia Fortini avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni, per far spazio a Diego Venanzoni. Ma al momento fa parte della giunta. L'articolo Regione Campania, il giallo sulle dimissioni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il presidente del Consiglio regionaleGennaro Oliviero ha costituito laper le. Ecco i componenti: Massimiliano Manfredi (Pd), Felice Di Maiolo (Fare democratico),Salvatore Aversano (M5S), Lucia(De Luca presidente), Nunzio Carpentieri (Fdi), Attilio Pierro (Lega), Annarita Patriarca (Fi). C’è un: l’assessore Luciaavrebbe dovuto rassegnare le, per far spazio a Diego Venanzoni. Ma al momento fa. L'articolo, il...

