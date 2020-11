Rapina in banca a Milano, il racconto del direttore della filiale: “Me li sono trovati davanti e mi hanno chiesto di aprire il caveau” (Di martedì 3 novembre 2020) Rapina alla filiale del Credit Agricole di via Stoppani a Milano. I Rapinatori sono entrati all’orario di apertura, alle 8.35, e sono fuggiti pochi minuti dopo. La polizia, subito intervenuta sul posto, li sta ora cercando, ricostruendo la dinamica della Rapina con i dipendenti della banca presenti all’interno della filiale e attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli agenti sono intervenuti a Rapina conclusa e non ci sono persone ferite né prese di ostaggi. Ancora da quantificare il bottino. Il traffico della adiacente piazza Ascoli è stato bloccato L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020)alladel Credit Agricole di via Stoppani a. Itorientrati all’orario di apertura, alle 8.35, efuggiti pochi minuti dopo. La polizia, subito intervenuta sul posto, li sta ora cercando, ricostruendo la dinamicacon i dipendentipresenti all’internoe attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli agentiintervenuti aconclusa e non cipersone ferite né prese di ostaggi. Ancora da quantificare il bottino. Il trafficoadiacente piazza Ascoli è stato bloccato L'articolo ...

rtl1025 : ?? Una #rapina è in corso all'agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli a #Milano. La polizia ha circondato la fil… - Agenzia_Ansa : Rapina in banca a Milano, dipendenti in ostaggio FOTO #ANSA - TgLa7 : Rapina in banca a Milano, polizia circonda agenzia - elenoirebartoli : RT @Corriere: Il direttore della banca: «Sono entrati e usciti dalle fogne, ce li siamo ritrovati dav... - debora_ergas : RT @Corriere: Il direttore della banca: «Sono entrati e usciti dalle fogne, ce li siamo ritrovati dav... -