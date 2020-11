Rapina in banca a Milano. I ladri scappano dalle fogne (Di martedì 3 novembre 2020) "Me li sono trovati davanti all'improvviso. Ho urlato e c'è stata una collutazione". Il direttore della filiale del Credit Agricole racconta gli attimi di terrore vissuti questa mattina nella sua banca. La polizia di Milano sta battendo la zona attorno alla filiale di via Stoppani 40 alla ricerca dei Rapinatori che questa mattina sono entrati nell'agenzia. Secondo quanto appreso, infatti, un Rapinatore e i suoi due complici sono fuggiti subito dopo il colpo, probabilmente attraverso i tombini. Al momento non risultano feriti, ma sono comunque state inviate delle ambulanze in via precauzionale. In base alla ricostruzione della polizia, i Rapinatori sono entrati attorno alle 8.30, quando non c'erano clienti, ma soltanto i dipendenti dell'istituto di credito, che sono rimasti bloccati all'interno. ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 novembre 2020) "Me li sono trovati davanti all'improvviso. Ho urlato e c'è stata una collutazione". Il direttore della filiale del Credit Agricole racconta gli attimi di terrore vissuti questa mattina nella sua. La polizia dista battendo la zona attorno alla filiale di via Stoppani 40 alla ricerca deitori che questa mattina sono entrati nell'agenzia. Secondo quanto appreso, infatti, untore e i suoi due complici sono fuggiti subito dopo il colpo, probabilmente attraverso i tombini. Al momento non risultano feriti, ma sono comunque state inviate delle ambulanze in via precauzionale. In base alla ricostruzione della polizia, itori sono entrati attorno alle 8.30, quando non c'erano clienti, ma soltanto i dipendenti dell'istituto di credito, che sono rimasti bloccati all'interno. ...

