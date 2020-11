Qualiano e Villaricca, arrestato un uomo per tentata estorsione durante il lockdown (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – durante il lockdown andava da un commerciante di Qualiano che stava ristrutturando il suo locale e pretendeva dei soldi. Così nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i carabinieri di Giugliano hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, nei confronti di Giuseppe Turco, 45enne di Villaricca, considerato attiguo al clan camorristico denominato “De Rosa”, operante a Qualiano e nei comuni limitrofi. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di una tentata estorsione continuata ai danni di un commerciante della zona a cui, evocando il nome dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –ilandava da un commerciante diche stava ristrutturando il suo locale e pretendeva dei soldi. Così nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i carabinieri di Giugliano hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, nei confronti di Giuseppe Turco, 45enne di, considerato attiguo al clan camorristico denominato “De Rosa”, operante ae nei comuni limitrofi. L’è ritenuto gravemente indiziato di unacontinuata ai danni di un commerciante della zona a cui, evocando il nome dei ...

