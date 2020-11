Quali sono le Regioni che rischiano di diventare ‘zona rossa’

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 3 novembre 2020) Dopo quanto dichiarato da Giuseppe Conte a Montecitorio e Palazzo Madama, l’Italia si dividerà in tre macro-zone individuate in base alla situazione epidemiologica locale. Il dato che viene preso in considerazione è il tasso di contagiosità del virus che, in alcuned’Italia, è superiore a quota 2. Perché se la media nazionale parla di un valore che si attesta – secondo l’ultimo rilevamento dell’Istituto Superiore di Sanità – a 1,7, cizone in cui la situazione rischia diancor più fuori controllo. Per questo si parla di Lombardia e Piemonte zone rosse. Ma anche altredi dover adottare provvedimenti ancor più stringenti. LEGGI ANCHE > Il caso Alto Adige: prima ...