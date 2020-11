Probabili formazioni Ferencvaros-Juventus | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 3 novembre 2020) Ledi, match della terza giornata di. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 4 novembre nella cornice della Puskas Arena. Dopo il brutto ko casalingo contro il Barcellona, la formazione di Pirlo cerca il riscatto e quota sei punti in classifica. C’è grande attesa per il ritorno dal 1′ in Europa per Cristiano Ronaldo dopo il periodo di isolamento legato alla positività. Al suo fianco dovrebbe esserci Cristiano Ronaldo mentre restano indisponibili Alex Sandro e de Ligt. Chiesa e Kulusevski pronti ad essere impiegati a tutta fascia. Non ci sarà Demiral, reduce dal rosso rimediato all’Allianz Stadium per doppia ammonizione contro i blaugrana. Le ...