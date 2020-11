Probabili formazioni Cagliari-Sampdoria | settima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 3 novembre 2020) Ledi, match delladi. Si gioca alle 15:00 di sabato 7 novembre nella cornice della Sardegna Arena. La squadra di Di Francesco cerca il riscatto dopo la sconfitta subita in rimonta al Dall’Ara contro il Bologna di Mihajlovic. Dopo le fatiche da derby, lavuole i tre punti per migliorare il bottino di un avvio di stagione sorprendente. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Di Francesco non rinuncia al suo 4-3-3 con Sottil, Simeone e Joao Pedro pronti ad agire nel tridente offensivo. Out Ceppitelli, Pinna e Luvumbo....