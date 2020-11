Povia: «Governo di incapaci, fate piangere. Avete solo gettato soldi, siete schiavi di Bruxelles» (Di martedì 3 novembre 2020) «soldi spesi per banchi a rotelle nel sistema nazionale scolastico, pettinare bambole, asciugare gli scogli». E ancora, «fare strisce alle zebre, raddrizzare le banane, fare buchi alle ciambelle, quando tutti i virologi, anche i più critici dicevano che ci sarebbe stata una nuova ondata». Ancora un intervento durissimo di Giuseppe Povia. Il cantautore, uno dei pochi che ha il coraggio di difendere le proprie idee costi quel che costi, non fa sconti. «L’America», scrive su facebook, «con la sua Banca Federal Reserve ha letteralmente creato soldi dal nulla. Noi invece aspettiamo questi pidocchi contabili di Bruxelles che ci dicono quanto, quando e come possiamo spendere qualche centesimo per gli italiani. fate ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 novembre 2020) «spesi per banchi a rotelle nel sistema nazionale scolastico, pettinare bambole, asciugare gli scogli». E ancora, «fare strisce alle zebre, raddrizzare le banane, fare buchi alle ciambelle, quando tutti i virologi, anche i più critici dicevano che ci sarebbe stata una nuova ondata». Ancora un intervento durissimo di Giuseppe. Il cantautore, uno dei pochi che ha il coraggio di difendere le proprie idee costi quel che costi, non fa sconti. «L’America», scrive su facebook, «con la sua Banca Federal Reserve ha letteralmente creatodal nulla. Noi invece aspettiamo questi pidocchi contabili diche ci dicono quanto, quando e come possiamo spendere qualche centesimo per gli italiani....

SecolodItalia1 : Povia: «Governo di incapaci, fate piangere. Avete solo gettato soldi, siete schiavi di Bruxelles» - polkissen : RT @SerglocSergio: Questa è istigazione alla violenza. Spero che qualcuno lo denunci. #Povia choc sul coronavirus: 'In piazza con le mazz… - OverlookHotel71 : RT @SerglocSergio: Questa è istigazione alla violenza. Spero che qualcuno lo denunci. #Povia choc sul coronavirus: 'In piazza con le mazz… - GaetanoBellino : RT @SerglocSergio: Questa è istigazione alla violenza. Spero che qualcuno lo denunci. #Povia choc sul coronavirus: 'In piazza con le mazz… - BignamiBignami : RT @SerglocSergio: Questa è istigazione alla violenza. Spero che qualcuno lo denunci. #Povia choc sul coronavirus: 'In piazza con le mazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Povia Governo Povia: «Governo di incapaci, fate piangere. Avete solo gettato soldi, siete schiavi di... Il Secolo d'Italia La cultura è lavoro: la protesta del settore dello spettacolo in piazza Castello

Il cantautore Giuseppe Povia, come aveva annunciato ... ma anche un esercito di lavoratori che dall’ultimo Dpcm del Governo per il contenimento del Covid esce con le ossa a pezzi e in forte difficoltà ...

Francesco Facchinetti come Povia, ma l’errore nel post è clamoroso – FOTO

Francesco Facchinetti si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram. L'errore però non è passato inosservato agli occhi attenti del web ...

Il cantautore Giuseppe Povia, come aveva annunciato ... ma anche un esercito di lavoratori che dall’ultimo Dpcm del Governo per il contenimento del Covid esce con le ossa a pezzi e in forte difficoltà ...Francesco Facchinetti si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram. L'errore però non è passato inosservato agli occhi attenti del web ...