Palermo | la “bolla” è finita ma l’isolamento no | nuovi tamponi per tutti Le ultime

"La 'bolla' è finita, l'isolamento no".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Sono quindici i calciatori del Palermo, oltre allo staff e al tecnico Roberto Boscaglia, che nella giornata di ieri si sono allenati fra le mura del "Renzo Barbera". Chi è guarito dopo aver contratto il Covid-19 è tornato in campo, come da protocollo. "Un rientro vero e proprio nel gruppo squadra, che però prosegue l'isolamento fiduciario, pur non dovendo più fare la spola dall'albergo". C'è, infatti, chi ha potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.Tuttavia, le norme per i negativi entrati a stretto contatto con soggetti risultati positivi, prevedono un isolamento fiduciario di dieci giorni, dunque è ancora in corso. Nel frattempo, la squadra si è sottoposta ieri al

