Palermo, Boscaglia è guarito: il tecnico prepara gli undici anti Catanzaro (Di martedì 3 novembre 2020) Roberto Boscaglia è guarito dal Coronavirus . Il tecnico gelese, come scrive Fabrizio Vitale de La Gazzetta dello Sport, già da ieri è stato a lavoro per preparare la formazione che affronterà il Catanzaro per un match molto complicato vista la situazione. Boscaglia sarà comunque assente per via ...

