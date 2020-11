Oroscopo Branko oggi Martedì 3 Novembre 2020 | le anticipazioni del giorno

Leggi su aciclico

(Di martedì 3 novembre 2020)Martedì 3: Ariete (21/03 – 20/04) Ringrazia gli antenati per la saggezza ricevuta che sarà preziosa in questi tempi di cambiamenti e prove. La vacanza porterà più comprensione e ricettività nell’amore. Ottimo per iniziare relazioni leggere e piacevoli. Le comunicazioni saranno aperte. Stampa più emozioni nelle parole e intensifica una relazione speciale. La settimana presterà attenzione alla famiglia.di: prenditi un momento per riflettere su alcune questioni che sono importanti per te. Questo ti aprirà gli occhi quando decidi. Amore: non lasciare che i sentimenti del momento offuschino la tua visione del futuro nella coppia. Prova a ...