Nuovo Dpcm, zone rosse e circolazione: servirà l'autocertificazione anche di giorno? (Di martedì 3 novembre 2020) Dividere l'Italia in tre aree, questo il piano del Nuovo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore entro domani. Zona rossa, zona arancione e zona verde, in base al livello di rischio individuato dall'Iss (Istituto Superiore di Sanità) e determinato dall'indice Rt di ogni porzione di territorio. Al momento le Regioni a rischio chiusure stringenti sono Lombardia, Piemonte e Calabria. Liguria, Campania e Puglia sono state colorate d'arancione. Tutte le altre in verde. La classificazione delle zone prevederà quindi un diverso sistema di controllo. Per le Regioni più a rischio la chiusura sarà quasi totale: ristoranti, bar e negozi abbasseranno le serrande per tutto il giorno. Lo smart working sarà esteso a chiunque abbia possibilità di lavorare da casa e la ...

